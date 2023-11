Lufthansa sta “cercando di ottenere l’approvazione della Commissione Europea per l’acquisizione concordata di una quota del 41% di Ita Airways entro l’inizio del 2024”. Lo afferma il gruppo nel comunicato sui risultati trimestrali, sottolineando che “nel terzo trimestre il gruppo Lufthansa ha compiuto ulteriori progressi nella sua trasformazione in un gruppo aereo globale”. La vendita del Gruppo LSG alla società di private equity Aurelius, annunciata in aprile, è stata completata il 31 ottobre 2023. La revisione della vendita di una quota di minoranza di Lufthansa Technik dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno.

Ceo Lufthansa: “Tempo cruciale, lavoriamo a ok Ue più rapido possibile”

“Il confronto con la Commissione europea” rispetto all’operazione per acquisireil 41% di Ita Airways “è costruttivo, ci aiuta il fatto che l’Europa abbia finalmente compreso che per essere competitiva debba puntare su players europei forti”. Così il Ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, nel corso della conferenza stampa per presentare i risultati degli ultimi nove mesi del 2023. Ma sui dettagli del dialogo con Bruxelles l’ad del colosso tedesco non si sbottona. “So che il tempo è cruciale per Ita – dice soltanto – ma credo comunque che la qualità sia sempre preferibile alla velocità. Roma e Francoforte si assicureranno che l’accordo sia approvato il più rapidamente possibile”, conclude Spohr.

Ricavi record in III trimestre a 10,3 mld euro (+8%)

Il gruppo Lufthansa ha riportato ricavi per 10,3 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2023, in aumento dell’8% rispetto al terzo trimestre del 2022, quando ammontavano a 9,5 miliardi di euro. Lo riferisce il gruppo in una nota, definendolo “trimestre più forte della storia del Gruppo Lufthansa in termini di fatturato”. Il gruppo Lufthansa ha generato un risultato operativo (EBIT rettificato) di 1,5 miliardi di euro nel terzo trimestre, il secondo miglior risultato trimestrale della sua storia e un miglioramento del 31% rispetto all’EBIT rettificato di 1,1 miliardi di euro del periodo precedente. Il margine EBIT rettificato per il terzo trimestre è stato pari al 14,3% (anno precedente: 11,8%). L’utile netto del periodo è aumentato sostanzialmente a 1,2 miliardi di euro (anno precedente: 809 milioni di euro).

Spohr: “Grazie a clienti e dipendenti per estate da record”

“Vogliamo ringraziare i nostri clienti e i dipendenti del Gruppo Lufthansa per un’estate da record: con i ricavi e gli utili più alti mai raggiunti in un’estate, tra cui un utile operativo di 1,5 miliardi di euro nel solo terzo trimestre. Tutte le compagnie aeree del nostro Gruppo e Lufthansa Technik hanno contribuito a questo risultato con margini di profitto a due cifre”. Lo ha affermato Carsten Spohr, presidente del consiglio di amministrazione e Ceo di Lufthansa, nella nota di presentazione dei risultati del terzo trimestre e dei primi nove mesi del 2023. “Allo stesso tempo – ha proseguito Spohr -, la soddisfazione dei dipendenti della nostra azienda è migliorata in modo significativo, raggiungendo il livello record pre-crisi. Per tutti noi è stato un successo aver combinato la nostra strategia multi-airline e multi-hub con il rafforzamento del segmento dei viaggi privati, impostando la giusta rotta strategica”. “Abbiamo anche ottenuto miglioramenti significativi in termini di stabilità e regolarità operativa, nonostante il perdurare di condizioni difficili. Questa tendenza è la base per soddisfare i nostri standard premium e di qualità e quelli dei nostri clienti in modo ancora più efficace in futuro. Anche se la situazione geopolitica rimane difficile, le nostre prospettive di prenotazione ci danno motivo di essere positivi, non solo per un ottimo risultato del Gruppo quest’anno, ma anche oltre”, ha aggiunto Spohr.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata