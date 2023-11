Il titolare del Mef ha parlato nel corso di un evento a Varese

“Con il Pnrr si è venuta a creare una disponibilità incredibile di risorse, in cui bisognava programmare e progettare in pochi mesi e realizzarle in pochi anni. Tutti i progetti vecchi e nuovi che c’erano nei cassetti sono stati tirati fuori e messi nel Pnrr. Però è mancata, anche quando si è presentata in una circostanza eccezionale l’opportunità finanziaria, è mancata la capacità di visione strategica e di programmazione. Si è dato corso a tanti progetti quasi tutti meritori, ma senza una visione complessiva del futuro del paese”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, intervenendo a Varese al convegno ‘Il ruolo degli enti locali e regionali nel futuro dell’Unione Europea’, sui modelli organizzativi per la promozione dei territori in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la conseguente cooperazione transfrontaliera.

