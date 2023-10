Grimaldi è presente in oltre 70 giurisidizioni nel mondo

Grimaldi Alliance ha annunciato la sua espansione in Canada con lo Studio Lotz & Company, prestigiosa e dinamica boutique legale fortemente orientata al business, grazie allo spirito imprenditoriale del suo fondatore e Managing Partner, Jonathan Lotz. Lo Studio, con sede strategica a Vancouver, vanta un team multidisciplinare con esperienza in un’ampia gamma di settori legali ed è in grado di assistere i propri clienti in questioni legali inerenti al diritto canadese. Lotz & Company assiste abitualmente aziende private e pubbliche, locali e internazionali in complesse transazioni commerciali e cross-border.

Con quest’ultimo ingresso nel network, Grimaldi Alliance è in grado di rafforzare il proprio coverage nell’America del Nord a e di intensificare ulteriormente i rapporti con le istituzioni e i principali stakeholder in Canada e in tutta la regione circostante, compresi gli Stati Uniti. “L’adesione alla Grimaldi Alliance, riconosciuta per la sua qualità e il suo approccio commerciale, è un capitolo entusiasmante nella crescita e nello sviluppo di Lotz & Company” ha dichiarato Jonathan Lotz, fondatore di Lotz & Company. “Non vediamo l’ora di rafforzare le relazioni tra Italia, Canada e il resto del mondo attraverso il network Grimaldi Alliance”.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’ingresso di Lotz & Company nel network di Grimaldi Alliance in un momento di intensa costruzione di relazioni tra Italia e Canada. Riteniamo che la nostra presenza in Canada sarà di grande supporto a tutti i clienti che desiderano stabilire e consolidare il proprio business in un Paese dalle grandi potenzialità. Siamo tra i pochi studi internazionali presenti in Messico, paese molto importante per tutta l’area e con grande potenziale di crescita. Grimaldi Alliance si conferma capace di attrarre i migliori professionisti grazie ad una crescente riconoscibilità sui mercati internazionali grazie alla possibilità di seguire i clienti nelle loro attività cross-border” aggiunge Francesco Sciaudone, Managing Partner di Grimaldi Alliance.

Oggi Grimaldi è presente a Milano, Roma, Bari, Parma, Padova, Napoli, Verona, Torino, Treviso, Bruxelles, Londra, Lugano, New York (con circa 500 professionisti) e in oltre 70 giurisdizioni nel mondo con oltre 2000 professionisti nei seguenti Stati: Albania, Arabia Saudita, Argentina, Belgio, Bolivia, BosniaErzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Ecuador, Egitto, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Germania, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Iraq, Italia, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Malesia, Malta, Marocco, Messico, Montenegro, Oman, Panama, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Sud Africa, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay e USA. Nuovi ingressi sono attesi nelle prossime settimane.

