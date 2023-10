La bozza della delega fiscale: riforma Irpef per 24,9 milioni di italiani

Arriva nella delega fiscale, oggi in Cdm ,il riordino da 4 a 3 delle aliquote Irpef. In una bozza visionata da LaPresse si legge che fino a 28.000 euro di reddito l’aliquota è 23 per cento; oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento; oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Su del 20% sgravi su nuove assunzioni a tempo indeterminato

Detrazioni fiscali diminuite di 260 euro per i redditi alti si legge sempre nella bozza. Per chi ha redditi superiori a 50mila euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, spettante per l’anno 2024 è diminuito di un importo pari a euro 260 per gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale; le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche; le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore; i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Riforma Irpef per 24,9 mln italiani, costa 4,1 mld

La riforma dell’Irpef coinvolge oltre 24,9 milioni di contribuenti e costa circa 4,15 miliardi. È quanto si legge nella relazione tecnica della delega fiscale attualmente al vaglio del Consiglio dei ministri. Nel teso si legge infatti che il governo stima “una variazione di gettito Irpef di competenza 2024 di -4.110,9 milioni di euro e addizionali regionale e comunale rispettivamente di -28,2 e -10,8 milioni di euro, per una variazione totale di circa -4.149,9 milioni di euro. Si stima inoltre una variazione di Tfr di circa -52,6 milioni di euro”.

No tax area fino a 8.500 per lavoro dipendente

Si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. E’ quanto si legge nella relazione illustrativa della delega fiscale attesa oggi in Cdm. E’ l’effetto dell’innalzamento a 1955 euro della detrazione fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente.

Detrazione redditi fino a 8mila euro sale a 1.955 euro

Nel 2024 la detrazione prevista per i redditi da lavoro fino a 8mila euro è innalzata a 1.955 euro, da 1880. È quanto si legge nella bozza della delega fiscale, visionata da LaPresse, attesa oggi in Cdm.

