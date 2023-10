Pierre Gramegna in un'intervista a Cnbc: "Riforma non costa nulla, sistema funziona"

Il direttore generale del Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità), Pierre Gramegna, chiede nuovamente all’Italia di ratificare lo strumento, dicendo che c’è un “estremo bisogno” che entri in vigore. “Abbiamo buone notizie e un po’ di attesa davanti a noi. La buona notizia è che 19 paesi su 20 l’hanno ratificato, compresa la Croazia che ha aderito proprio di recente quest’anno, ma stiamo aspettando che l’Italia faccia la ratifica e stiamo lavorando duramente per convincerla a farlo”, ha affermato Gramegna in un’intervista a Cnbc. “C’è una procedura in corso. Ovviamente l’Italia è un Paese sovrano, ma l’Italia si è impegnata a farlo e ne abbiamo amaramente bisogno perché in questi tempi incerti, caratterizzati da elevata volatilità e conflitti geopolitici, è molto importante poter garantire che il nuovo Mes, con il nuovo trattato, possa entrare in vigore, soprattutto perché esiste un backstop che rappresenta un’ulteriore rete di sicurezza per il Fondo di risoluzione unico delle banche. Ciò aumenterà la stabilità dei mercati finanziari ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno ora”, ha spiegato.

“Riforma non costa nulla a Italia, sistema funziona”

“È davvero difficile comprendere la motivazione o la motivazione finanziaria per non ratificare. Penso che sia una lotta politica, una discussione politica in Italia. Noi abbiamo fornito tutte le informazioni necessarie per convincere coloro che non lo sono che è nell’interesse dell’Italia ma anche nell’interesse dei 20 paesi perché il capitale del Mes è lì e questa riforma non costa nulla all’Italia, perché i soldi che sono stati impegnati nel Mes, che è il capitale più alto versato in qualsiasi istituzione finanziaria internazionale, sono disponibili e questo presuppone esattamente il pieno utilizzo che si potrebbe fare avendo i fondi disponibili”, ha detto ancora Gramegna. “Il Mes è stato utilizzato in passato per aiutare cinque paesi che avevano davvero enormi problemi economici e finanziari, e hanno ricevuto l’aiuto del Mes. Fortunatamente, il Mes era presente con una serie di condizioni e programmi da attuare, considerati difficili, ma che hanno prodotto buoni risultati. Se si guarda agli Stati membri beneficiari, i cinque paesi che ricevono il sostegno del Mes hanno ora un tasso di crescita superiore alla media dell’area euro. Paesi come la Grecia hanno recentemente ricevuto il rating investment grade da un’agenzia di rating e Cipro è ora classificato investment grade da tutte le agenzie di rating. Quindi dimostra che il sistema funziona“, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata