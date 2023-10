L'ad di Eni: "L'Italia è posta in una posizione strategica"

Per trasformare l’Italia nell’hub europeo dell’energia “il primo passo per noi è completare la sostituzione del gas russo, è un passo importante e non semplicissimo anche per le tensioni che si stanno verificando, adesso abbiamo un’altra guerra non lontana da noi. È’ un percorso che era complesso e diventa anche più complesso“. Così l’ad Eni Claudio Descalzi parlando a margine delle celebrazioni dei 70 anni della società. “L’Italia è posta in una posizione strategica, non solo perché ha i pipeline che la collegano alla Libia e all’Algeria, quindi al Nord Africa, ma anche perché ha una rete importante di gas a terminal Lng che sta crescendo – riflette – Fortunatamente ha molti stoccaggi, siamo il Paese dopo la Germania che ha stoccaggi interni di dimensioni più importanti, ma abbiamo pure moltissimi giacimenti che sono arrivati alla fine della loro vita”.

