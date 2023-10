La presidente della Bce: "Tasso di occupazione più alto che mai in Europa, e si sta stabilizzando a quel livello"

“Ci sono tre ragioni per cui non siamo pessimisti” sulle prospettive economiche a breve termine. Lo dice la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un’intervista a La Tribune. “Ci aspettiamo – aggiunge – che i dati di crescita aumentino il prossimo anno. L’inflazione è attualmente in forte calo. E il tasso di occupazione è più alto che mai in Europa, e si sta stabilizzando a quel livello. La grande domanda in questo momento riguarda le imprese. Accetteranno di assorbire parte degli aumenti salariali che saranno negoziati quest’anno e il prossimo ai loro margini – cosa che non è cambiata molto nel 2022? Questa è una domanda chiave. Nelle nostre proiezioni economiche presupponiamo che le imprese si comporteranno come hanno fatto durante le crisi precedenti, ovvero ridurranno leggermente i loro margini per assorbire parte degli aumenti salariali. Il calo della domanda dovrebbe indirizzarli in quella direzione. È nel loro interesse farlo, perché l’opinione pubblica li metterà sotto pressione, così come le autorità pubbliche. Il secondo elemento molto importante sono i prezzi dell’energia. Penso che dobbiamo abituarci all’idea che i prezzi del petrolio rimarranno alti. Ciò dovrebbe spronarci a perseguire la lotta contro il cambiamento climatico in modo ancora più vigoroso e a passare a un mix energetico meno dipendente dai combustibili fossili e dai fornitori esteri”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata