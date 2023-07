“I nostri Paesi hanno relazioni eccellenti, c’è un’intera rete di legami in tutte le sfere della vita, dell’economia e della politica. Non abbiamo avuto questioni problematiche negli ultimi decenni e negli ultimi anni siamo più connessi che mai, ci rendiamo conto di quanto abbiamo in comune. Abbiamo ingranato una marcia in più. Forse a causa delle circostanze e dei cambiamenti geopolitici, abbiamo imparato a conoscerci meglio”. Coì il nuovo ambasciatore ceco a Roma, Jan Kohout, in un’intervista a Relazioni Internazionali di Tribuna Politica ed Economica. “Vorrei che ci concentrassimo maggiormente su difesa, aviazione, energia e nuove tecnologie. Nei pochi mesi in cui sono stato qui, siamo riusciti a organizzare un business forum online per le aziende aerospaziali del nostro Paese e del Lazio, e sono rimasto sorpreso dall’interesse senza precedenti da entrambe le parti, con venti aziende provenienti dalla Repubblica Ceca e dall’Italia – spiega -Abbiamo anche portato le aziende ceche del settore della difesa a presentare i loro prodotti alle forze di sicurezza e di difesa italiane, abbiamo organizzato un viaggio di aziende ceche in Italia incentrato sulle Smart Cities e stiamo continuando a sostenere l’azienda ceca Škoda Transportation, che sta partecipando a gare d’appalto per la costruzione di tram in diverse città italiane. Personalmente, vedere un tram ceco a Roma o a Bologna sarebbe una delle prossime connessioni che porterebbero i nostri rapporti a un livello ancora più alto”.

Intanto, “il fatturato del commercio bilaterale è passato da un record storico nel 2018 di 13 miliardi di euro a quasi 18 miliardi di euro nel 2022. Un aumento davvero sostanziale – dice l’ambasciatore – È interessante che il fatturato del commercio bilaterale durante la pandemia sia diminuito solo di poco rispetto ad altri Paesi, il che credo la dica lunga sul margine di crescita e sul potenziale che il commercio bilaterale ha ancora”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata