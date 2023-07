Il nuovo Consiglio di amministrazione si riduce da cinque a tre consiglieri

Cambio della guardia al vertice di Ita Airways, con la nomina del nuovo consiglio di amministrazione da parte dell’assemblea degli azionisti, riunita a Fiumicino: da cinque membri si passa a tre, con Antonino Turicchi confermato presidente, e Valeria Vaccaro e Francesco Spada consiglieri. Esce invece Fabio Lazzerini, amministratore delegato e direttore generale della compagnia, per cui il Cda ha approvato una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, affidando tutte le deleghe operative di Lazzerini ad Andrea Benassi, attuale Chief Network e ora novo Dg, mentre Francesco Presicce, Chief Technology Officer, è stato nominato Accountable manager, posizione in precedenza ricoperta dall’ex Ad. L’uscita di Lazzerini e la decisione di un consiglio a tre sono entrambe conseguenze – ha spiegato il vettore in una nota – dell’accordo tra il Mef e Lufthansa secondo cui, con l’aumento di capitale pari a 325 milioni, il colosso tedesco entrerà nell’azionariato della compagnia di bandiera, esprimendo altri due consiglieri, di cui uno con il ruolo di Ad. “Si compie un altro importante passaggio nel percorso individuato nel piano industriale di Ita Airways, che da start up a totale partecipazione pubblica si è consolidata e ha avviato la privatizzazione”, afferma l’azienda, ricordando che l’intera operazione è però soggetta al via libera da parte di Bruxelles.

L’accordo ancora non è arrivato sul tavolo della Commissione Ue, anche se Lufthansa aveva assicurato che era questione di settimane. “Siamo in procinto di notificare la transazione alla Commissione europea e alle altre autorità competenti nelle prossime settimane e siamo ansiosi di instaurare un dialogo costruttivo che consenta di ottenere un’autorizzazione tempestiva”, aveva detto a LaPresse un portavoce del vettore tedesco.

