Le parole del presidente Antonio Patuelli nella sua relazione all'assemblea annuale dell'associazione

“Le banche in Italia mantengono quasi i due terzi dei Mutui a tasso fisso, con tassi di raccolta in continuo aumento, e, su richiesta, possono allungare la durata dei Mutui per chi è in regola con i pagamenti o realizzare surroghe“. Così il presidente Abi Antonio Patuelli nella sua relazione all’assemblea annuale dell’associazione.

Il punto sull’impegno delle banche in questa difficile fase e sull’Italia e sull’Europa il tema al centro dell’assemblea annuale all’auditorium della tecnica a Roma. “I rischi e le sfide per le banche non finiscono mai. La lotta all’inflazione è la priorità non solo delle Banche centrali. Sono evidenti i rischi per il credito a imprese e famiglie che, in dieci anni di tassi a zero, spesso non avevano previsto i rapidi aumenti dei tassi e le riduzioni della liquidità” sottolinea il presidente Abi Antonio Patuelli nella sua relazione alll’assemblea dell’associazione bancaria italiana. “Le banche non hanno rendite di posizione e vengono da anni difficilissimi per crisi di imprese e del debito sovrano, recessioni, epidemie, catastrofi naturali, cui hanno fatto e fanno fronte con grandi aumenti di capitale, accantonamenti e ristrutturazioni sempre socialmente rispettose e realizzate con costruttivi accordi con le Rappresentanze Sindacali – aggiunge – Salvo nel caso di una banca nazionalizzata, le banche in Italia hanno dovuto farsi carico delle forzate risoluzioni e degli altri oneri delle crisi e dei salvataggi di banche concorrenti. Le banche sono impegnate nel progressivo rafforzamento degli indici patrimoniali, indeboliti dagli aumenti dei tassi che riducono i valori dei portafogli innanzitutto di Titoli di Stato, e in preparazione dell’entrata in vigore di Basilea 3+, anche se ne abbiamo ottenuto dei significativi miglioramenti. Chiediamo che le regole “di Basilea” siano applicate ugualmente in America e in Europa”.

Salvini: “Banche allunghino scadenze mutui per chi ha tasso variabile”

“Se l’Europa ci aiuta a distribuire i migranti e a creare lavoro va bene, ma se l’Europa è la Bce che alzando i tassi rende più cari i Mutui delle famiglie, posso dire che questa non è l’Europa che voglio per i miei figli? Oggi Giorgetti sarà all’assemblea dell’Abi, ci aspettiamo che le banche italiane permettano alle famiglie di pagare il mutuo a tasso variabile allungandone la scadenza, magari passando da pagarlo in 10 anni a 15 anni”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo a ‘Morning News’ su Canale5.

Pil, Visco: “Atteso aumento moderato, oltre 1% quest’anno”

“Date le condizioni di finanziamento più restrittive e il rallentamento del commercio globale ci attendiamo che il Pil aumenti in misura moderata nei prossimi trimestri“. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento all’assemblea annuale di Abi, confermando le stime di metà giugno, secondo cui nell’anno “la crescita del prodotto potrebbe superare l’1%“, mantenendosi in media intorno a questo valore nel prossimo biennio.

