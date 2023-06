Milano, 27 giu. (LaPresse) – “Abbiamo compiuto progressi significativi, ma di fronte a un processo di inflazione così persistente non possiamo esitare, e non possiamo ancora dichiarare vittoria”. Così la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nel suo discorso alla conferenza annuale della Bce in corso a Sintra, in Portogallo, parlando della politica monetaria messa in atto dall’istituto e confermando il target dell’inflazione al 2%.

