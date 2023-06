L'ad a margine dell'Italy Capital Markets Forum: "Il piano non è solo opportunità di avere fondi, ma anche di fare le riforme"

“L’economia italiana sta sovraperformando rispetto alle attese, e avete visto di recente anche che Moody’s ha rivisto al rialzo la crescita“. A dirlo è Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti, a commento delle parole del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti sulla crescita prevista, superiore all’1%. “L’Italia ha una base industriale molto diversificata, seconda solo alla Cina, quindi ha una resistenza agli shock molto forte. Il Pnrr dà un’occasione di crescita formidabile, un’occasione di crescita che non è solo un’opportunità di avere dei fondi, ma anche di fare quelle riforme che sono necessarie al paese per mettersi su tassi di crescita più elevati rispetto a quelli che hanno caratterizzato gli ultimi vent’anni”, ha detto anche Scannapieco, intervenuto a margine dell’Italy Capital Markets Forum di Bloomberg, a Milano. “Di recente abbiamo fatto dei viaggi negli Stati Uniti, c’è voglia di Italia, è un paese che viene visto come affidabile, anche geopoliticamente, quindi dobbiamo solamente mettere gli investitori nelle condizioni di avere un quadro di regole certe, e velocizzare poi la messa a terra degli investimenti”, ha aggiunto Scannapieco. E rispondendo a una domanda a proposito delle difficoltà nella revisione del Pnrr, ha concluso: “Il ministro Fitto sta facendo un eccellente lavoro combinando le varie fonti di finanziamento europeo anche in base alle scadenze e alla tipologia di progetti, mi sembra un approccio molto corretto e questo è già in sé una risposta, e poi ci saranno degli investimenti probabilmente dove bisognerà mettere un po’risorse, e altri invece dove le risorse non sono adatte”.

