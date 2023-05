Il governatore di Bankitalia nelle sue considerazioni finali: "Troppi i giovani ancora precari"

Sul Pnrr non c’è tempo da perdere. È l’appello lanciato dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco nelle sue considerazioni finali. “Si discute di presunte insufficienze nel dibattito collettivo riguardo al suo disegno, dell’orizzonte temporale limitato per il raggiungimento degli obiettivi, delle possibili carenze nella capacità di attuarne le misure, ma va sottolineato con forza che il Piano rappresenta un raro, e nel complesso valido, tentativo di definire una visione strategica per il Paese” ha detto Visco. “Anche per questa ragione – insiste – oltre agli investimenti e agli altri interventi di spesa, è cruciale dare attuazione all’ambizioso programma di riforme, da troppo tempo attese, in esso contenuto” le parole del governatore di Bankitalia.

“Miglioramenti del Pnrr sono possibili. Nel perseguimento di eventuali modifiche bisogna però tenere conto del serrato programma concordato con le autorità europee; al riguardo, un confronto continuo con la Commissione è assolutamente necessario, nonché utile e costruttivo” aggiunge Visco nelle sue considerazioni finali.

La lotta all’inflazione

“Ridurre la dimensione del debito pubblico è una priorità della politica economica, indipendentemente dalle regole europee”. Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nelle sue considerazioni finali. “Un alto debito impone che una quota elevata delle entrate pubbliche sia destinata al pagamento di interessi invece che a impieghi produttivi; pone seri problemi di equità tra le generazioni – evidenzia – rende più difficile l’adozione di misure anticicliche; genera incertezza per gli operatori economici. La necessità di rifinanziarlo ogni anno per importi ingenti rende il Paese vulnerabile alle dinamiche avverse dei mercati, anche quando queste ultime non appaiano giustificate dalle condizioni economiche e finanziarie di fondo”.

I giovani precari

“Le forme contrattuali atipiche hanno accentuato la risposta dell’occupazione agli andamenti ciclici dell’economia e favorito in molti nuclei familiari l’aumento del numero di occupati, ancorché con salari modesti. Nel 2022, con la ripresa sostenuta della domanda di lavoro, è cresciuta notevolmente la trasformazione di contratti temporanei in permanenti. In molti casi, però, il lavoro a termine si associa a condizioni di precarietà molto prolungate; la quota di giovani che dopo cinque anni ancora si trova in condizioni di impiego a tempo determinato resta prossima al 20 per cento“. Così il governatore di Bankitalia Ignazio Visco nelle sue considerazioni finali citando il Convivio di Dante. “Andranno ascoltati, aiutati dalle altre generazioni a formarsi, senza vincoli, per tradurre in interventi realistici gli schemi che sapranno elaborare per un mondo futuro, non più povero, ma più sicuro e più giusto”, aggiunge.

