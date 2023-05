Firmato l'accordo. I sindacati: "In cambio, impegni concreti di parte aziendale"

È stato firmato l’accordo di revoca dello sciopero dei lavoratori Rai che era previsto per il 26 maggio. Lo comunicano con una nota urgente le segreterie nazionali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Fnc-Ugl, Snater, Libersind-Confsal. “Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori Rai che, con la loro mobilitazione, hanno permesso la firma dell’accordo, in cambio di impegni concreti di parte aziendale“, specificano.

Rai: “Chiuso accordo”

Dopo l’incontro odierno, nel segno di un dialogo costruttivo e di una reciproca collaborazione, Rai e Organizzazioni Sindacali hanno raggiunto un accordo che revoca lo sciopero annunciato il 5 aprile e proclamato per il 26 maggio. È quanto si legge in una nota di Viale Mazzini. La nuova governance ha assicurato i sindacati sul fatto che – ben conoscendo, dall’interno, le problematiche aziendali – saprà interpretare e fare proprie le esigenze dei lavoratori, per dare sempre maggiore solidità all’azienda e rilanciarne il ruolo di Servizio Pubblico, anche nel segno della qualità del lavoro per quanti quotidianamente operano al suo interno.

