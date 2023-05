Il servizio nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il documento era visualizzabile dal 2 maggio

A partire dal pomeriggio di oggi, 11 maggio 2023, sarà possibile modificare e inviare la Dichiarazione Precompilata 2023 nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. A comunicarlo è stata la stessa Agenzia. Il documento era già visualizzabile dallo scorso 2 maggio: ora potrà essere accettato così come proposto, oppure modificato inviando online il proprio modello 730 o il modello redditi.

Come fare ad accedere

Per accedere al servizio, basta entrare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con Spid, Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. E da quest’anno si può anche autorizzare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria dichiarazione precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla, inviarla) e a utilizzare gli altri servizi online nel proprio interesse, tramite videochiamata con un funzionario dell’Agenzia oppure online. Queste due modalità si aggiungono a quelle attive già dallo scorso anno, ovvero l’invio di una pec o la presentazione della richiesta presso un qualunque ufficio dell’Agenzia. Quanto alle domande via posta elettronica certificata, potranno essere inviate anche dalla casella pec della persona di fiducia. Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata. Può, infatti, presentarla con le modalità ordinarie.

