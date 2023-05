Il Chief Economist dell'istituto bancario alla presentazione di Look4ward, l'Osservatorio per il lavoro di domani

Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa Sanpaolo, oggi ha partecipato alla presentazione di Look4ward, l’Osservatorio per il lavoro di domani. L’obiettivo è monitorare i fabbisogni di nuove competenze, di rigenerazione di figure professionali e di profili a sostegno dei nuovi business in settori strategici per il Paese e di supportare la progettazione di nuove iniziative di occupabilità. “Ora le criticità sono lo scenario macroeconomico che si è modificato, l’elevata inflazione, il costo dell’energia che è ancora alto e il tema del capitale umano”, ha detto De Felice. “Abbiamo un deflusso di laureati italiani giovani dai 19 ai 30 anni che va all’estero. Il saldo rispetto a quelli che rientrano è di 80mila persone nell’arco dell’ultimo decennio. Le imprese mostrano difficoltà nel trovare personale con competenze sia a livello di tecnici specializzati che di laureati. Questo in un Paese che ha una disoccupazione giovanile vicina al 20%, peggio ancora nel Meridione. E’ qualcosa che deve essere risolta nel più breve tempo possibile”, ha concluso il Chief Economist.

