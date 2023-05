Focus su quattro nuovi temi di grande attualità e potenzialità economiche a cui saranno dedicate le relative call di selezione

Con Up2Stars continua l’impegno di Intesa Sanpaolo per valorizzare le startup innovative. È infatti partita la seconda edizione di Up2Stars, il programma ideato da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center, forte del positivo bilancio della prima edizione, il cui evento conclusivo si è tenuto a Milano. La prima edizione di Up2Stars ha visto la candidatura di oltre 600 startup, di cui 40 selezionate, ammesse anche alla ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo, banca che oggi ha una quota di mercato sulle start up innovative pari a quasi il 32%. Grazie ad Up2Stars il Gruppo Intesa Sanpaolo focalizza la propria strategia sull’innovazione e sulla ricerca applicata all’impresa, per favorire il processo di trasferimento tecnologico verso le PMI.

La nuova edizione vedrà l’ampliamento delle partnership e del network di collaborazioni con il coinvolgimento, oltre che di soggetti appartenenti al mondo accademico e imprenditoriale, dei Centri Nazionali di Ricerca – cui Intesa Sanpaolo partecipa in qualità di socio fondatore delle singole Fondazioni di riferimento – dei Partenariati Estesi e dei 9 Poli di innovazione europei (EDIH), in una logica di applicazione delle finalità previste dal PNRR. La seconda edizione di Up2Stars si focalizzerà su quattro nuovi temi di grande attualità e potenzialità economiche a cui saranno dedicate le relative call di selezione: WaterTech, Energie Rinnovabili ed Efficienza Energetica, Intelligenza Artificiale per la trasformazione aziendale, IoT – Infrastrutture e Mobilità. Settori strategici per l’economia dell’intero Paese.

Come nella precedente edizione, in ciascuna call verranno selezionate al massimo 10 startup, per un numero complessivo di 40 che accederanno al programma di accelerazione erogato dal partner Gellify, piattaforma d’innovazione con sedi in Italia e all’estero, e avranno l’opportunità di incontrare coach, mentor e investitori, creare networking e favorire incontri con imprese mature. Nella logica di attenzione verso la soluzione tecnologica a problemi di grande impatto, come la siccità e la dispersione dell’acqua, la prima call è dedicata alla selezione delle startup attive nel settore WaterTech, specializzate in campi come la gestione del suolo, il riutilizzo delle acque reflue, il miglioramento delle infrastrutture idriche, la produzione di acqua con nuove tecnologie. All’evento conclusivo della prima edizione di Up2Stars sono intervenute Virginia Borla, Executive Director Business Governance Banca dei Territori Intesa Sanpaolo e Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, sottolineando come “crescita e innovazione del sistema imprenditoriale sono obiettivi essenziali per Intesa Sanpaolo, banca di riferimento per PMI e startup italiane”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata