L’impianto fotovoltaico da circa 7,1 MWp entrerà in esercizio nel 2024

Edison Next, società del Gruppo Edison, consolida il suo impegno al fianco delle realtà industriali nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica con la firma di un contratto ventennale con Berco, società del gruppo Thyssenkrupp, per la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico presso lo storico sito di Copparo in provincia di Ferrara. L’impianto fotovoltaico da circa 7,1 MWp entrerà in esercizio nel 2024 produrrà circa 11.000 MWh all’anno, soddisfacendo il 9% del fabbisogno energetico dello stabilimento, generando una riduzione delle emissioni di CO2 pari a circa 3.800 tonnellate all’anno

Berco è una società del Gruppo thyssenkrupp specializzata nella fabbricazione di componenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate e attrezzature per la revisione e la manutenzione di tali componenti. In particolare, Edison Next, grazie al contratto PPA (Power Purchase Agreement) on site della durata di 20 anni firmato con Berco, si occuperà della progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 7,1 MWp per il sito di Copparo, storico e principale stabilimento di Berco, considerato uno dei poli produttivi più grandi al mondo nel suo settore, che si estende su un’area di 550.000 mq e conta circa 1.400 dipendenti.

Il nuovo impianto fotovoltaico coprirà una superficie di 96.000 mq totali e sarà costituito da 70 inverter e da 11.600 moduli PV, montati per la maggior parte su strutture a inseguimento monoassiali e per la restante parte su strutture fisse. L’impianto sarà in grado di produrre circa 11.000 MWh all’anno, consentendo di coprire il 9% del fabbisogno di energia elettrica dello stabilimento tramite fonti rinnovabili.

L’impianto contribuirà quindi alla riduzione, da un lato, della spesa energetica, e dall’altro dell’impatto ambientale, consentendo di evitare l’emissione in atmosfera di oltre 3.800 tonnellate di CO 2 all’anno, pari alla quantità assorbita da circa 115.000 piante.

La quota di autoconsumo di energia elettrica rinnovabile così autoprodotta da Edison Next destinata al sito di Copparo sarà pari a poco più dell’80%. La restante parte non consumata potrà essere accumulata o immessa in rete.

“Siamo lieti di iniziare un percorso virtuoso di transizione energetica con Berco, realtà industriale che l’estero ci invidia – dichiara Marco Steardo Direttore Industry di Edison Next -. Lo sviluppo di questo impianto fotovoltaico, di taglia significativa, dà un contributo reale e concreto alla riduzione della carbon footprint dello stabilimento. Il fotovoltaico è una tecnologia ormai matura, consolidata e affidabile, che assicura benefici in termini di riduzione energetica ed emissiva, e aumenta l’indipedenza dalla rete, contenendo l’esposizione alla volatilità dei prezzi. Oggi è la tecnologia chiave, da cui partire, per compiere il percorso di decarbonizzazione. Siamo orgogliosi di poter avviare questo percorso con Berco”.

“La realizzazione di questo importante progetto è la conferma della nostra precisa volontà aziendale di mantenere una leadership tecnologica non solo di prodotto ma altresì del processo produttivo – dichiara Piero Bruno, Amministratore Delegato di Berco S.p.A -, questo attraverso un piano di sostenibilità che ci vedrà operare a 360° su tutti gli aspetti di utilizzo consapevole delle fonti primarie, energetiche ed idriche necessarie alla realizzazione dei nostri prodotti. L’impegno e la cooperazione che ci vede legati a Edison Next per i prossimi anni è per noi motivo di grande soddisfazione e rappresenta un progetto di lungo periodo che ci porterà a raggiungere i più ambiziosi traguardi in termini di emissioni e un’ulteriore conferma della centralità che da sempre il sito di Copparo riveste in tutti i più importanti programmi di crescita della nostra azienda”.

Patrick Buchmann, CEO della Business Unit thyssenkrupp Forged Technologies della quale Berco fa parte, ha inoltre sottolineato che la cooperazione con Edison Next contribuirà in modo significativo all’importante percorso che Forged Technologies e Berco hanno intrapreso nello stabilimento di Copparo per raggiungere l’impatto ambientale della sua produzione in linea con gli ambiziosi obiettivi di riduzione delle emissioni di thyssenkrupp per il 2030.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata