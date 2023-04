Il capo economista della Banca Centrale Europea: "Rimangono fortissime incertezze sullo stato dell'economia globale"

I dati attuali indicano che la Bce dovrebbe alzare i tassi il 4 maggio, questo non è ancora il momento giusto per smettere di aumentare i tassi di interesse. Lo ha detto il capo economista della Bce, Philip Lane, in un’intervista a Le Monde.

La Bce ha annunciato una previsione di crescita dell’eurozona dell’1% per quest’anno, “questa proiezione rimane ragionevole. Ma permettetemi di sottolineare le fortissime incertezze che rimangono: molte domande si pongono sullo stato dell’economia globale, sulla guerra della Russia contro l’Ucraina. È importante ricordare l’entità delle sfide che l’Europa e l’economia globale devono affrontare. Dopo un periodo abbastanza lungo di calo dei prezzi del gas, il tempo potrebbe cambiare, la guerra potrebbe peggiorare ulteriormente o la politica dell’Opec potrebbe continuare a fluttuare. Tutto ciò potrebbe far salire i prezzi dell’energia“, ha rimarcato Lane.

