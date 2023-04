Il segretario della Uil: "Vorremmo che si parlasse di salari e di perdita di potere d'acquisto"

“Noi vorremmo che si parlasse di salari, di perdita di potere d’acquisto, di lavoratori e lavoratrici o di pensionati. Continuiamo ad insistere, e credo che sia un tema che riguarda anche gli aderenti a Confcommercio, che l’Istat certifica che i consumi sono diminuiti. Quindi, o aumentiamo il potere d’acquisto dei salari e delle pensioni, o credo che in questo paese sarà complicato ripartire. Poi sento la ministra (Calderone, ndr) dire che pensa ad una stagione importante per le parti sociali. Magari sarebbe importante vederci, convocarci perché ne abbiamo perso le tracce”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, rispondendo ai cronisti a margine del Forum Confcommercio in corso a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata