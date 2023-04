Secondo una stima di Coldiretti, sono circa 6 milioni gli italiani e i turisti stranieri che pranzeranno fuori tra Pasqua e Pasquetta

Boom negli agriturismi italiani soprattutto nel Centro Italia per il ponte di Pasqua e Pasquetta. Secondo una stima di Coldiretti, sono circa 6 milioni gli italiani e i turisti stranieri che pranzeranno fuori tra Pasqua e Pasquetta. 15 milioni il volume d’affari tra ristorazione tipica e pernottamenti per il solo ponte Pasquale secondo Coldiretti Toscana. In 100 mila in agriturismo per il pranzo di oggi e domani. Si va verso il tutto esaurito. Coldiretti Toscana con Terranostra Toscana ha effettuato un monitoraggio con l’associazione degli agriturismi di Coldiretti. Con 5.400 strutture agrituristiche la Toscana è la regina del turismo rurale nel Bel Paese intercettando da sola un turista su cinque che arriva in Italia e con la più alta presenza di imprese femminile alla guida aziendale. Ma anche nelle Marche si attende un boom di presenze negli agriturismi.

