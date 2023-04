Secondo la Boston Consultin group il mercato dell'usato ha toccato quasi il 200%

Corre il mercato degli orologi di lusso usati che cresce senza sosta – nel 2021 è arrivato a toccare i 22 miliardi di dollari – e conta sempre più investimenti. Più cari dei nuovi del 200%, gli orologi di lusso usati hanno ormai superato beni da collezione come gioielli, borse, vini, arte e mobili con un valore in aumento del 7% annuo e fino al 27% dal 2020 al 2022. A fotografare lo stato del comparto, un recente studio di Boston Consulting group, che spiega come il boom recente abbia a che fare soprattutto con la tendenza a considerare gli orologi di lusso come investimenti alternativi: i consumatori pagano prezzi elevati per i modelli usati dei marchi più importanti come Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet, ma anche per quelli indipendenti come F.P.Journe e De Bethune, con l’aspettativa che il valore di questi orologi continui a salire col tempo. E non hanno tutti i torti: stando all’ultimo studio Luxury Preowned Watches, Your Time Has Come a cura di BCG e WatchBox, la piattaforma globale di orologi di lusso da collezione, questi hanno registrato buone performance, soprattutto nel lungo periodo, rispetto alle categorie di investimento tradizionali.

