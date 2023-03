Sul palco, tra i diversi relatori, anche il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri e il viceministro del Lavoro, Maria Teresa Bellucci

Nella sede dell’Inps a Roma un dialogo in equilibrio tra legalità e solidarietà. Sul palco, tra i diversi relatori, anche il magistrato anti-mafia e Procuratore della Repubblica di Catanzaro Gratteri e il viceministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci. Un tema che, come spiegato dal presidente Inps Pasquale Tridico, abbraccia ogni ambito della politica del Paese: “Credo che legalità e solidarietà siano due chiavi fondamentali per ispirare una nuova visione del welfare, basata su principi di equità e legalità secondo i bisogni delle persone. Il welfare di oggi è stato rappresentato da due grandi relatori come il procuratore Gratteri e Frate Francesco: ognuno ha portato un proprio punto di vista, dalla lotta alla mafia al vincolo francescano. Due visioni che possono essere portatrici di una politica che non lasci indietro nessuno”.

