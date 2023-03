Secondo il rapporto del centro studi di Confindustria è un trascinamento dal 2022. Per il 2024 attesa crescita +1,2%

Per il 2023 si prevede una ‘crescita piatta’, con una stima del Pil a +0,4%. Così il rapporto del centro studi di Confindustria, presentato oggi a Roma. In evidenza il rallentamento rispetto al 2022 ma comunque in miglioramento rispetto all’ipotesi di pochi mesi fa. Per il 2024 si prevede invece una crescita a +1,2%.

Secondo le previsioni del centro studi di Confidustria, che parla di “crescita modesta“, l’andamento del Pil italiano “nel 2023 a +0,4% è in netto rallentamento rispetto alla media del 2022. Ma è più favorevole di quanto ipotizzato appena qualche mese fa, quando si prevedeva una variazione annua nulla dell’economia italiana. Nel 2024, invece, grazie al rientro dell’inflazione, alla politica monetaria meno restrittiva e alla schiarita nel contesto internazionale, si registrerà una dinamica migliore anche in Italia a +1,2% annuo”.

La revisione al rialzo per il 2023 rispetto allo scenario di ottobre scorso è spiegata “interamente dall’andamento migliore delle attese nella seconda metà del 2022, nonostante lo shock energetico: ciò ha alzato l’eredità positiva lasciata al Pil del nuovo anno. In particolare, nel quarto trimestre 2022 l’Italia ha limitato al minimo l’aggiustamento al ribasso. Il sentiero del Pil, però, non è rettilineo: si stima che l’economia italiana abbia subito ancora una lieve contrazione nel primo trimestre 2023, a causa soprattutto degli effetti ritardati dell’inflazione sui consumi e di una pausa degli investimenti dopo il balzo a fine 2022″. Dalla seconda metà del 2023, “l’attenuazione delle pressioni inflazionistiche e una limatura ai tassi di interesse dovrebbero favorire una dinamica positiva del Pil fino alla fine del 2024. Un profilo di crescita moderato, ma superiore, di poco, alla media pre-crisi grazie ai primi effetti positivi di investimenti e riforme del Pnrr sul potenziale di espansione della nostra economia”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata