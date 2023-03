È sotto l'egida dell’iniziativa 'Monaco, Capital of Advanced Yachting' che lo Yacht Club de Monaco organizza lo Yachting Day

L’industria della nautica si mobilita per un futuro sostenibile. È sotto l’egida dell’iniziativa ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’ che lo Yacht Club de Monaco organizza lo Yachting Day in occasione della 6a Monaco Ocean Week (20-26 marzo 2023). “L’industria della nautica deve affrontare grandi cambiamenti. E’ diventato ormai inevitabile intraprendere un percorso di modernizzazione e gli operatori del settore si sono mobilitati per intraprendere un percorso di evoluzione attraverso la ricerca e l’introduzione di nuove soluzioni”, afferma Bernard d’Alessandri, segretario generale dello Yacht Club de Monaco e presidente del cluster yachting di Monaco. “La fase di valutazione è terminata, dobbiamo agire ora con soluzioni pragmatiche”, aggiunge.

In calendario un fitto programma di eventi volti ad approfondire temi come la decarbonizzazione, le future normative e il ruolo del ciclo di vita degli yacht nell’economia circolare. Il 23 si inizia con il 12° Simposio Ambientale La Belle Classe Superyachts: ‘Incoraggiare la sostenibilità nello yachting, coinvolgere l’industria e la nuova generazione di ingegneri’. Incentrato sulla decima edizione della Monaco Energy Boat Challenge per fare il punto sulle fonti energetiche alternative e sulla loro efficienza per superyacht, l’evento metterà in luce le iniziative in campo per fornire agli armatori e all’industria le chiavi di volta per un approccio più eco-responsabile e per presentare uno scenario Sailing Yacht Zero. Poi sarà il momento del 27° Forum dei Capitani: management e competenze. La parola passa quindi proprio ai capitani che si concentreranno sul tema ‘Superyacht Commitment: Management, Leadership & Mentoring’ un’occasione per condividere opinioni e contribuire allo sviluppo del futuro dello yachting.

La prima giornata, organizzata da YCM, si concluderà con gli YCM Explorer Awards di La Belle Classe Superyachts: riconoscimento per armatori eco-impegnati. Dal 2019 questi premi sono assegnati agli armatori che si distinguono per il loro impegno nella protezione dell’ambiente marino, sia nella progettazione del loro yacht sia nel modo in cui lo utilizzano. Assegnati da una giuria di esperti, sono tre: Tecnologia & Innovazione, Mediazione & Scienza, Avventura & Etica Ambientale.

Dopo il successo dei primi due Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous (il prossimo 24-25 settembre 2023), M3 (Monaco Marina Management) organizza il primo Monaco Smart Yacht Rendezvous (anche il 24). Dedicato agli attori del settore della nautica da diporto (sopra i 24 metri) e alle aziende di innovazione desiderose di fornire una risposta collettiva ai problemi climatici, il rendezvous rientra sotto l’egida di Monaco Capital of Advanced Yachting ed è supportato dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco, Credit Suisse, MB92 Group e Blumorpho. Con lo scopo di promuovere le giovani aziende che offrono nuove soluzioni lungo l’intero ciclo di vita di uno yacht, la prima edizione riunisce un ecosistema di attori impegnati in una collaborazione che mira a sfruttare le tecnologie innovative che guidano la sostenibilità. Architetti navali, armatori, capitani e costruttori si uniranno a investitori, startup, scale-up e industriali dell’innovazione per agire insieme. L’obiettivo finale del processo è quello di presentare uno Smart Innovative Award per rendere omaggio alla soluzione intelligente in tre categorie start-up, scale-up e corporate.

