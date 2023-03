Milano apre in lieve rialzo: i mercati cercano di reagire dopo i crolli seguiti dal fallimento della banca americana. In rosso le piazze asiatiche

Piazza Affari ha aperto piatta col Ftse Mib a + 0,07%, a 26.200 punti, all’indomani del lunedì nero causato dai timori per il fallimento in Usa di Silicon Valley Bank. Ieri Milano aveva chiuso in forte calo: il peggior listino in Europa, col Ftse Mib che aveva ceduto il 4,03%. Contrastate all’apertura di martedì mattina le altre piazze europee: il Cac 40 di Parigi era sopra la parità dello 0,07% a 7.016,24 punti e il Dax 30 di Francoforte guadagnava lo 0,16% a 14.984,05 punti, mentre il Ftse 100 di Londra segnava – 0,24% a 7.530,55 punti e l’Ibex 35 di Madrid -0,12% a 8.948,02 punti. Chiusura in rosso invece per le borse asiatiche.

Silicon Valley Bank, Wall Street tiene

La giornata di lunedì era andata meglio invece per la borsa americana: a Wall Street il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,28%, mentre l’indice Nasdaq, ha guadagnatolo 0,45%. I mercati a New York pare abbiano reagito bene alle parole del presidente americano Joe Biden riguardo al fallimento di due banche statunitensi, in pochi giorni

Il capo della Casa Bianca era intervenuto alle 9 di lunedì mattina (ora di Washington) per rassicurare gli americani che “il sistema bancario è sicuro”. Il discorso del presidente è giunto dopo che nel weekend Tesoro, Fed e Fdic (Federal Deposit Insurance Corporation) avevano messo a punto un piano di emergenza per proteggere i correntisti di Silicon Valley Bank e Signature Bank, le due banche fallite in questi giorni e poste sotto amministrazione controllata. Anche i depositi superiori ai 250mila dollari, normalmente non assicurati dalle autorità federali, saranno protetti.

Milano procede in lieve rialzo, Ftse Mib +0,19%

Piazza Affari procede in lieve rialzo dopo una prima mezz’ora volatile, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,19% a 26.232,19 punti.

Milano positiva a +0,41%, Generali top con + 2,14% dopo i conti

Piazza Affari guadagna lo 0,41% a 26.290 punti, dopo un avvio piatto. Fra i maggiori rialzi quello del titolo Generali che avanza del 2,14%, miglior performer del listino, dopo i conti 2022 presentati oggi. Fra i maggiori rialzi anche Iveco Grooup a +1,88%. Buona performance anche del titolo Telecom Italia che guadagna l’,103% alla vigilia del cda di domani che esaminerà l’offerta di Cdp e Macquarie per la rete.Fra i ribassi più forti, invece, a Piazza Affari Finecobank – 1,77%, Tenaris -1,51%, Saipem -1,23% e Bper Banca -1,15%.

Hong Kong chiude in deciso calo, Hang Seng -2,48%

La Borsa di Hong Kong chiude in deciso calo, con l’Hang Seng che cede il 2,48% a 19.207 punti.

Tokyo chiude in deciso calo, Nikkei -2,19%

Chiusura di seduta in deciso calo per la Borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che cede il 2,19% a 27.222,04 punti.

