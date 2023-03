Il presidente dell'Inps oggi a Napoli

Il Presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha incontrato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, per siglare il protocollo con l’ospedale Santobono – Pausillipon per l’utilizzo del certificato specialistico pediatrico per i pazienti minorenni. “Aspettiamo la bozza definitiva del Ministero per calcolare con esattezza i numeri dei percettori di Reddito alla luce delle modifiche previste dal governo. Credo sia giusto garantire un salario minimo a tutti come, peraltro, previsto dall’Unione Europea” ha detto il Presidente dell’Inps a margine dell’incontro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata