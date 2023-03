Il presidente dell'INPS: "I più colpiti sono donne e giovani"

Pasquale Tridico, presidente INPS, è tornato a fare il punto sulle pensioni. “Salari bassi e carriere instabili le rendono precarie“, ha detto Tridico a margine dell’incontro con il Presidente della Regione Campania, Vincenzo de Luca, per siglare il protocollo con l’ospedale Santobono – Pausillipon per l’utilizzo del certificato specialistico pediatrico per i pazienti minorenni. “I più colpiti sono donne e giovani. Non è vero che i giovani non hanno voglia di lavorare. Noi abbiamo un milione e quattrocento mila giovani che dal Sud sono partiti verso il Nord o verso l’Europa in 30 anni”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata