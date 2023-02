La denuncia di Nomisma: "Il 26% delle famiglie teme di non arrivare alla fine del mese"

L’inflazione frena il risparmio, spendiamo di più per comprare le stesse cose di un anno fa, e le conseguenze sono che oltre la metà degli italiani dicono addio al gruzzoletto nel salvadanaio.

Secondo l’analisi dell’Osservatorio changing world lanciato da Nomisma “negli ultimi 12 mesi la capacità di risparmio” è “diminuita o molto diminuita per il 54% degli italiani”. Inoltre emerge che “un italiano su quattro dichiara di spendere tutto quello che guadagna. Il 26% delle famiglie teme di non arrivare alla fine del mese. Il 38% di chi risparmia lo fa perché condizionato da un futuro che percepisce come incerto”.

“L’attuale periodo storico ha modificato profondamente la quotidianità degli italiani – rileva Valentina Quaglietti di Nomisma – si è diffusa la consapevolezza che sarà sempre più ricorrente il verificarsi di nuove normalità”.

