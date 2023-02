Nota congiunta di Abi e Ance contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri

L’Abi e l’Ance evidenziano in una nota che “il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri fornisce chiarimenti relativamente al regime della responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla fruizione dei bonus edilizi e può contribuire a riattivare le compravendite di tali crediti di imposta”. “Tuttavia” sottolinea la nota, “i tempi del riavvio di tali compravendite non sono compatibili con la crisi di liquidità delle tante imprese che non riescono a cedere i crediti fiscali maturati“.

“Per Abi e Ance è necessaria dunque una misura tempestiva che consenta immediatamente alle banche di ampliare la propria capacità di acquisto utilizzando una parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24, compensandoli con i crediti da bonus edilizi ceduti dalle imprese e acquisiti dalle banche”, conclude la nota.

