Il commento dei segretari di Fiom Cgil e Uilm dopo l'incontro al Mimit

“C’è un problema: l’azienda dice che ha bisogno di risorse economiche per sostenere la domanda dell’acquisto di auto. Noi pensiamo che vada fatto un fondo straordinario per la rigenerazione degli stabilimenti italiani, garantire l’occupazione e per innovare i prodotti che si fanno nel nostro Paese”. Lo dichiara il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, al termine del tavolo al Mimit con Stellantis e il governo. “Ancora non siamo in grado di riuscire a sapere da Stellantis dal governo come si affronta il processo di transizione e fusione” ha aggiunto Rocco Palombella, segretario della Uilm. Un operaio fuori dal ministero spiega: “Ci aspettavamo l’azzeramento sociale del contratto di solidarietà ma non è successo – dice ai giornalisti – Ci ritrovaimo ancora con circa 1300 persone nel contratto di solidarietà con una perdita salariale enorme, non è accettabile”.

