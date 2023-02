È quanto emerge dall'analisi messa a punto da 'Quotidiano energia'. La benzina in self va a 1,862 euro al litro

Il diesel in self service è in leggero calo, amplia la differenza ormai segnata con la benzina, con il prezzo medio che è a 1,852 euro al litro. È quanto emerge dall’analisi messa a punto da ‘Quotidiano energia’. La benzina in self va a 1,862 euro al litro.

