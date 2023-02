Secondo l'analisi di 'Quotidiano energia' è soprattutto il diesel a scendere, in self va a 1,898 al litro

I prezzi dei carburanti sulla rete nazionale sono in calo. Secondo l’analisi di ‘Quotidiano energia‘ è soprattutto il diesel a scendere. La benzina in self va a 1,876 euro al litro. Il diesel in self va a 1,898 euro al litro.

“Prosegue la discesa dei carburanti sulla rete italiana, in particolare per il diesel – spiega ‘Quotidiano energia’ – con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ancora in calo alla chiusura di venerdì nonostante l’arrivo dell’embargo sui prodotti petroliferi russi. I ribassi decisi dagli operatori in questi giorni si riversano sui prezzi praticati, con la media nazionale del diesel self tornata sotto 1,9 euro al litro”.

In particolare – in base all’elaborazione di ‘Quotidiano energia’ sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy – il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,876 euro al litro; il prezzo medio praticato del diesel self è 1,898 euro al litro”. Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,016 euro al litro, la media del diesel è 2,038 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,794 e 0,823 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,937 e 2,219 euro al kg.

App prezzi e sanzioni ridotte, emendamento governo a dl

L’App per i prezzi dei carburanti e la riduzione delle sanzioni. Queste le due proposte di modifica al decreto Trasparenza, dedicato ai carburanti, con un emendamento del governo. Per l’App – già annunciata – viene previsto uno stanziamento di risorse pari a 500mila euro per il 2023, e 100mila dal 2024. Le sanzioni in caso di mancata comunicazione e esposizione dei prezzi (che diventano 4 consecutive e non 3) invece scendono, così come era stato stabilito ma non delle cifre menzionate in occasione del tavolo con i gestori: si passa a multe da 200 euro a 2mila in base al fatturato, mentre si era parlato di un range che andava da 200 a 800 euro; il decreto prevedeva cifre da 500 a 6mila euro. Il decreto è all’esame della commissione Attività produttive alla Camera.

