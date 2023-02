Foto da Unsplash

Per razionalizzarne l'uso e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese per sistemi di filtraggio e mineralizzazione

Al via le richieste all’Agenzia delle entrate per il bonus acqua potabile. Per “razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti”, si legge sul sito del Ministero.

Sul sito del governo si legge che “l’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche; 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali”.

Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea. La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 2023 questa agevolazione inizialmente introdotta per il biennio 2021-2022.

Le richieste potranno essere effettuate fino al 28 febbraio. “L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il primo febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo – come si legge sul sito – al quello di sostenimento del costo tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Una volta acceduti all’area riservata, il servizio si trova all’interno della sezione Servizi, nella categoria Agevolazioni, alla voce Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata