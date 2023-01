Roberto Di Vincenzo, presidente del sindacato dei gestori, al termine del tavolo al Mimit

(LaPresse) “Durante l’incontro non c’è stato nessun impegno concreto, i verbi continuano ad essere coniugati al futuro e al condizionale. Per il momento non c’è niente che ci possa far dire che lo sciopero è revocato“. Ad affermarlo è Roberto De Vincenzo, presidente di Fegica, la Federazione Italiana Gestori Carburanti e Affini, al termine del tavolo al Mimit.

