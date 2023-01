La mobilitazione è prevista per il 25 e 26 gennaio. I gestori dei distributori: "Sul caro Carburanti continua lo scaricabarile del governo"

“Sul caro Carburanti continua lo scaribarile del governo”. Lo dicono i gestori dei distributori di benzina e diesel facendo presente che per ora “lo sciopero” del 25 e 26 gennaio è “confermato”. In particolare la Fegica – i benzinai – dicono che “la soluzione è nelle mani di un negoziato specifico che non può partire se non in condizioni di assoluta serietà e competenza sui problemi di un settore che attendono risposte da troppo tempo”.

“Sul caro Carburanti continua lo scaricabarile del governo – osserva il presidente della Fegica, Roberto Di Vincenzo – dopo avere certificato formalmente il comportamento assolutamente corretto dei gestori nell’incontro della scorsa settimana, prima la pubblicazione di un decreto pasticciato e senza alcuna efficacia sui prezzi, poi l’avvio di una istruttoria Antitrust che indagherebbe sui petrolieri non per le loro eventuali responsabilità ma perché non avrebbero sorvegliato i benzinai evidentemente rei di aver speculato sui prezzi. È una situazione grave, se non fosse ridicola“. “Il governo non può continuare ad avere sette anime l’una contro l’altra armate e sette posizioni diverse che finiscono inevitabilmente per scaricarsi sui cittadini di questo Paese e pure su una intera categoria di lavoratori – rileva la Fegica -, non può dire oggi che i gestori si sono comportati correttamente e domani evocare l’intervento della Guardia di Finanza e dell’Antitrust”.

Gestori a Meloni: “Non buoni auspici incontro con governo”

“L’incontro previsto per domani al governo – che peraltro non è stato ancora convocato – non nasce certamente sotto i migliori auspici, né ci mette in uno stato d’animo sereno”. Così la Fegica, i gestori dei distributori dei Carburanti, sulla situazione relativa al prezzo di benzina e diesel. “Al presidente del Consiglio facciamo appello direttamente perché riassuma alla responsabilità collegiale del governo la direzione del negoziato – viene rilevato – e perché cessi questo continuo stillicidio di iniziative e provvedimenti assunti da singoli esponenti, i quali sembrano giocare ciascuno una propria partita”.

Prezzi in self, benzina 1,820 euro litro e diesel 1,871

I prezzi medi della benzina e del diesel in modalità self service sono sotto 1,9 euro al litro. Questo quanto emerge dall’analisi messa a punto da ‘Quotidiano energia’. La benzina va a 1,820 euro al litro. Il diesel a 1,871 euro al litro. Se si passa al servito ci si avvicina ai 2 euro al litro per la benzina; mentre la soglia dei 2 euro viene superata dal diesel.

Le medie nazionali dei prezzi mostrano lievi aggiustamenti al ribasso, in particolare sul diesel. In particolare – in base all’elaborazione di ‘Quotidiano energia’ sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy – il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è fermo a 1,820 euro al litro; il prezzo medio del diesel self è 1,871 euro al litro. Per quanto riguarda la modalità con il servizio, per la benzina il prezzo medio è 1,961 euro al litro; la media del diesel è 2,011 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,795 e 0,805 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,099 e 2,478 euro al kg.

Faib Confesercenti: “Contrari a decreto, senza novità sciopero”

Pollice verso sul decreto Trasparenza da parte di Faib Confesercenti che, in una nota, spiega che il provvedimento, così com’è, criminalizza la categoria dei benzinai. Senza novità – afferma il sindacato – si va verso lo sciopero.”La Giunta nazionale Faib Confesercenti esprime delusione per l’esito dell’incontro di venerdì scorso, che pure si era svolto in un clima positivo. Faib, di conseguenza, conferma il giudizio di forte contrarietà sul decreto Trasparenza”, si legge nella nota. Pesa la formulazione della norma che “conferma l’obbligo di un nuovo cartello e l’inasprimento inaccettabile delle sanzioni. Ben venga maggiore trasparenza ma si eliminino adempimenti che risulterebbero inutili e si riveda il sistema sanzionatorio, senza duplicazioni e senza accanimenti”. Per la confederazione vanno perseguiti “con razionalità gli strumenti utili per dare informazioni corrette ai consumatori, ma si eviti la giungla cartellonistica che creerebbe solo confusione. Se si vuole un nuovo cartello significa che quelli che ci sono non sono utili. E allora – osserva – li si eliminino e si razionalizzi la giungla cartellonistica”.

I prezzi dei Carburanti “sono già oggi i più pubblicizzati rispetto ad ogni altro prodotto di largo e generale consumo e occorre attenzione nel costruire nuove informazioni, tenendo conto delle specificità che ci sono tra rete ordinaria e rete autostradale”, osserva Confersercenti, che avverte: “Lo sciopero contro questo provvedimento inutile e dannoso resta congelato, in attesa dell’incontro di martedì già fissato al Ministero delle Imprese e del made in Italy”. In quella sede “valuteremo se il Governo ha intenzione di accogliere le richieste della categoria o meno. E prenderemo le decisioni conseguenti che saranno illustrate nel dettaglio nella conferenza stampa unitaria, indetta per giovedì 19 gennaio. Al centro della piattaforma sindacale rimane la lotta alla diffusa illegalità fiscale e contrattuale, che si stima sia superiore ai 13 miliardi l’anno. Non è ammissibile – conclude – che oltre la metà della rete Carburanti sia condotta in modo illegale, con ampio ricorso a fenomeni di caporalato petrolifero e che oltre il 30% dell’erogato sia in evasione iva quando non anche di accise”.

