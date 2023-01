Dal 10 gennaio riapre la piattaforma online, risorse disponibili fino a 630 milioni. Ma il mercato dell'elettrico stenta a decollare in Italia

Torna l’ecobonus. E con il nuovo anno è corsa alle prenotazioni per acquistare auto e moto non inquinanti. Dal 10 gennaio riapre la piattaforma on-line per il bonus verde per auto, moto, motorini e veicoli commerciali. In questo modo i concessionari potranno inserire le richieste fino all’esaurimento del Fondo che conta risorse per 630 milioni di euro per il 2023.

L’ecobonus è disponibile per l’acquisto di veicoli non inquinanti: auto (M1), moto e motorini (L1e-L7e), mezzi commerciali (N1 e N2).

Questa la suddivisione delle risorse disponibili.

Per l’acquisto di autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M1: 190 milioni per quelli elettrici, cioè con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro; 235 milioni per quelli ibridi plug-in, con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro; 150 milioni per quelli a basse emissioni, comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro. Il 5% di questi importi sono riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio.

Per moto e motorini di categoria da L1e a L7e: 5 milioni per i non elettrici, 35 milioni per quelli elettrici.

Per i veicoli commerciali di categoria N1 e N2 elettrici sono a disposizione 15 milioni.

A fronte di questi nuovi aiuti, il mercato dell’auto elettrica in Italia ha registrato però nel 2022 un calo del 27,1% rispetto all’anno prima. Ne sono state vendute 49.058, con il parco auto elettrico circolante che ha comunque sfondato le 170mila unità (arrivando a 171.196). Si tratta – secondo Motus-E (l’associazione italiana degli stakeholder della mobilità elettrica) – di una frenata che “non può essere sottovalutata. Siamo l’unico tra i grandi Paesi europei a registrare nel 2022 un calo delle vendite di auto a emissioni zero”.

I modelli elettrici più venduti nel 2022 sono stati la Fiat 500e, al primo posto con 6.283 unità immatricolate, la Smart Fortwo (con 4.544 unità), la Tesla Model Y (a quota 4.199).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata