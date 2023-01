Sono i dati che emergono dall'analisi di 'Quotidiano energia' nonostante dei lievi ritocchi dei prezzi al ribasso sulla rete nazionale

La benzina e il diesel continuano a muoversi sui 2 euro al litro, nonostante dei lievi ritocchi dei prezzi al ribasso sulla rete nazionale dovuti al calo di mercoledì delle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi (che poi sono tornate a salire giovedì e venerdì). Questa l’analisi messa a punto da ‘Quotidiano energia’, secondo cui la benzina ‘servita’ è a 1,965 al litro e il diesel, sempre in modalità ‘servito’, a 2,023 euro al litro.

In particolare – in base all’elaborazione di ‘Quotidiano energia’ sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy – il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è 1,821 euro al litro; il prezzo medio del diesel self è a 1,879 euro al litro. Per quanto riguarda il servito, per la benzina il prezzo medio è 1,965 euro al litro; la media del diesel è 2,023 euro al litro. I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,797 e 0,814 euro al litro. Il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,213 e 2,599 al kg.

Sui prezzi dei carburanti è partita una nuova offensiva legale del Codacons, che ha chiamato in causa l’Antitrust chiedendo di aprire una istruttoria per la possibile fattispecie di intesa anticoncorrenziale.

Come riferito da fonti del Mef, anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgietti ha dato mandato, già lo scorso dicembre, alla Guardia di Finanza di monitorare la situazione dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade, per evitare che fenomeni speculativi dopo lo stop allo sconto sull’accisa. La prossima settimana saranno resi noti i risultati dei controlli svolti.

