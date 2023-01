A dare mandato ai finanzieri è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, secondo fonti del Mef

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgietti ha dato mandato, già lo scorso dicembre, alla Guardia di Finanza di monitorare la situazione dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade, per evitare che fenomeni speculativi dopo lo stop allo sconto sull’accisa. Lo riferiscono fonti del Mef, specificando che la prossima settimana saranno seri noti i risultati dei controlli svolti.

Urso: “Chiesto monitoraggio costante Mister Prezzi”

“Ho già chiesto nelle scorse settimane a Mister Prezzi un costante monitoraggio con la collaborazione della Guardia di Finanza per realizzare un modello di controllo più efficiente e evidenziare subito ogni anomalia e ogni tentativo di speculazione, come sembra siano emersi in alcuni casi eclatanti e non giustificabili in questi giorni” dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. “La prossima settimana – continua Urso – riunirò le associazioni dei consumatori per confrontarci sugli strumenti più idonei”.

