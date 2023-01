Domani al via gli sconti in tutta Italia. Secondo Confesercenti la spesa a testa sarà di 160 euro

Il 70% degli italiani è pronto a fare acquisti con l’avvio dei saldi, che partono domani in tutta in Italia dopo che negli scorsi giorni alcune regioni hanno già dato il via agli sconti invernali. E’ quanto emerge dal sondaggio condotto da Fismo – la federazione dei negozi specializzati in moda di Confesercenti – e da Ipsos.

Secondo l’analisi la spesa media sarà di 160 euro a testa. Inoltre crescono i saldi on-line anche se gli italiani preferiscono i negozi, che saranno scelti dall’89% delle persone.

