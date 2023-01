Nel terzo trimestre del 2022 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è diminuto

Migliora il rapporto deficit/Pil in Italia, secondo l’Istat. Nel terzo trimestre 2022 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -4,7%; era al -6,2% nello stesso trimestre del 2021. Lo afferma l’Istat. Nel terzo trimestre del 2022 – osserva l’Istat – “l’indebitamento delle amministrazioni pubbliche sul Pil si è ridotto in termini tendenziali proseguendo per il sesto trimestre consecutivo il suo percorso di miglioramento”.

“Il saldo primario delle amministrazioni pubbliche (indebitamento al netto degli interessi passivi) – spiega l’Istat – è risultato negativo, con un’incidenza sul Pil del -0,7%” (-2,8% nel terzo trimestre del 2021). Il saldo corrente delle amministrazioni pubbliche è stato “anch’esso negativo, con un’incidenza sul Pil del -0,3%” (-1,4% nel terzo trimestre del 2021).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata