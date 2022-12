Lex azzurra, oggi eletta nel Coni, ha raccontato che a Genova le è stato rifiutato il pagamento elettronico: "E finita la pacchia"

Disavventura sul Pos per Silvia Salis, vice presidente vicario del Coni ed ex lanciatrice del martello. Salis ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente da un tassista, che le ha rifiutato il pagamento col Pos.

“Genova, taxi verso l’aeroporto: vedo il pos quindi chiedo di pagare con il bancomat 32 euro, mi dice che no, che ora lui è più obbligato ‘che è finita la pacchia delle banche’ che a lui servono i contanti – scrive Salis in una story su Instagram -. Di fronte alle mie obiezioni ha iniziato a urlare con arroganza che ora, lui, può fare come vuole. Ora lui può fare, finalmente, come vuole”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata