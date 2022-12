Così Luigi Corradi a Milano Centrale, presentanto la Trenitalia Winter Experience del Polo Passeggeri di FS

“Le novità sono tante: cercare di migliorare il servizio a 360° a clienti e passeggeri. Non pensiamo più solo al treno ma anche ai collegamenti che ti portano a prendere il treno, cioè pensare all’intermodalità”. Così Luigi Corradi a Milano Centrale, presentanto la Trenitalia Winter Experience del Polo Passeggeri di FS. Un esempio è Cortina: “Si può arrivare in tante località sciistiche anche grazie agli autobus. Per Cortina uno arriva a Venezia con le nostre Frecce o i regionali e poi abbiamo dei link in bus che ti portano a Cortina”, spiega Corradi.

