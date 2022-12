L'amministratore delegato Nicola Monti: "3 milioni di famiglie su 10 non riescono a soddisfare il loro fabbisogno"

“Siamo entrati perché siamo convinti che facendo sistema dentro il Banco dell’Energia possiamo migliorare il nostro contributo. Ci aspettiamo che altre società del mondo dell’energia aderiscano a questa iniziativa. Il motivo è che la povertà energetica negli ultimi anni è aumentata. Tre milioni di famiglie su dieci non riescono a soddisfare il loro fabbisogno energetico e quindi a pagare le bollette. Un contributo doveroso”. Così l’amministratore delegato di Edison Nicola Monti a margine della presentazione allo spazio espositivo ‘Esperienza Europa – David Sassoli’ a Roma dell’ingresso di Edison nel Cda della Fondazione Banco dell’Energia. Obiettivo della Fondazione è raccogliere 2 milioni di euro entro il 2024 da destinare a iniziative di contrasto alla povertà energetica. Con l’ingresso nel Consiglio di amministrazione di Fondazione Banco dell’Energia, Edison intende fare sistema con gli altri operatori del settore, contribuire alla sua missione e indirizzarne le iniziative di sostegno e formazione energetica per i nuclei familiari in situazioni di fragilità.

