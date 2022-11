Intervista a Ivo Boniolo, co-Founder e Chief Operating Officer

Tanta innovazione con ‘e-novia’ a ‘Mid & Small in Milan‘, l’Investor Conference di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione, organizzata a Palazzo Mezzanotte da Virgilio IR, con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros ed in collaborazione con Barabino & Partners. ‘e-novia’ è un Gruppo industriale deep tech che opera nelle aree più innovative della robotica veicolare e collaborativa con prodotti lanciati su mercati globali. E’ Ivo Boniolo, co-Founder e Chief Operating Officer di e-Novia, a spiegare con qualche esempio come si fa a far nascere progetti che diventeranno vere e proprie società: “abbiamo sviluppato un sistema elettronico per il controllo della frenata delle biciclette elettriche, sospensioni intelligenti per le bici, scarpe intelligenti capaci di cambiare la loro forma in base a dove si sta camminando, un robot- fattorino”. ‘Mid & Small in Milan’ ha lo scopo di favorire il confronto e le relazioni tra aziende e investitori e ha coinvolto 64 aziende quotate, numero in crescita rispetto alle 45 presenti all’edizione 2021, per una capitalizzazione complessiva di 21 miliardi di euro circa.

