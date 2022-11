Il leader dei dispositivi sicurezza per motorsport che conquista la F1

Anche Racing Force Group, leader nel mercato dei dispositivi di sicurezza per il motorsport, ha scelto di partecipare a ‘Mid & Small in Milan’, l’Investor Conference di riferimento per le società quotate di media capitalizzazione, organizzata a Palazzo Mezzanotte da Virgilio IR, con la sponsorizzazione di Alantra e Banca Akros ed in collaborazione con Barabino & Partners il 29 e 30 novembre. I prodotti di Racing Force Group sono usati in tutto il mondo da piloti di ogni livello, dai team e dai costruttori di qualsiasi campionato, a partire dalla Formula 1, come spiega Paolo Delprato, amministratore delegato del gruppo. ‘Mid & Small in Milan’ ha lo scopo di favorire il confronto e le relazioni tra aziende e investitori e ha coinvolto 64 aziende quotate, numero in crescita rispetto alle 45 presenti all’edizione 2021, per una capitalizzazione complessiva di 21 miliardi di euro circa.

