Positivo il commento del presidente di Confindustria alla legge di Bilancio

Il numero uno di Confindustria, Carlo Bonomi, commenta la manovra che arriverà in consiglio dei ministri questa sera: “stando a quanto annunciato riteniamo positiva la dichiarazione di mettere tutte le risorse disponibili per il caro bollette, per imprese e famiglie”, dice il presidente di Confindustria all’assemblea pubblica degli industriali in corso a Genova. “La bolletta energetica per la manifattura – ha ricordato- è passata da 8 mld del 2019 a 110 mld stimati. Il rimbalzo del Pil nel 2021 e quello del 2022, hanno permesso al governo precedente di avere un extragettito di 60 miliardi, messi tutti per tamponare emergenza. Ma l’anno prossimo?”.”Tutti dicono che ci sarà un rallentamento – ha sottolineato- fare previsioni è complicato, ma il rallentamento non consentirà di avere quelle risorse avute dall’altro governo. Ecco perché abbiamo chiesto di concentrare tutte le risorse disponibili per tamponare caro energia e caro bollette”.

Secondo Bonomi “bisogna concentrarsi sulle priorità del Paese cioè energia, finanza pubblica e lavoro, è importante fare presto e bene e servono interventi tempestivi, ben scritti, ben spiegati”.

