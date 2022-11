Lo stop riguarda l'apertura di nuove pratiche

Poste Italiane, in attesa di chiarimenti, sospende” il servizio di acquisto di crediti d’imposta” del Superbonus. E’ quanto si legge in una comunicazione sul sito. Lo stop riguarda l’apertura di nuove pratiche, mentre “è possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare la documentazione per quelle da completare”.

La nota di Poste

“Gentili clienti, il servizio di acquisto di crediti d’imposta ai sensi del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i., è sospeso per l’apertura di nuove pratiche. È possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare la documentazione per quelle da completare”, si legge nella nota di Poste Italiane.

