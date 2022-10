Nella proposta della Commissione cui saranno solo aspetti in cui "avremo il massimo sostegno consensuale"

“La proposta (della prossima settimana) conterrà aspetti in cui avremo il massimo sostegno consensuale, quindi vedremo nel fine settimana come procedere con il limite del gas per la produzione di energia elettrica, se c’è un’ampia maggioranza di Stati membri in quella fase che sostiene questa misura”. Lo ha affermato la commissaria Ue all’Energia, Kadri Simson, nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue informale Energia a Praga, rispondendo alla domanda se la Commissione martedì presenterà un tetto massimo per il prezzo del gas destinato alla produzione di elettricità.

