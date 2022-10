Foto dall'archivio, Ap

Lo ha detto l'amministratore delegato Aleksej Miller

“Nessuno può garantire che l’Europa sopravviverà all’inverno con l’attuale quantità di riserve di gas negli impianti di stoccaggio sotterraneo (Ugs)”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller, come riporta Ria Novosti.

Il ripristino dei gasdotti danneggiati Nord Stream e Nord Stream 2 “richiederà più di un anno“. Lo ha affermato l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller, come riporta Ria Novosti. “Ci sono problemi di sanzioni, problemi economici, problemi legali e solo dopo che tutti questi problemi saranno risolti, è possibile avviare il ripristino tecnologico, per ripristinare l’integrità dei gasdotti esplosi. Se diamo una valutazione temporanea, allora questo non è un anno. Questa è una storia piuttosto lunga”, ha detto Miller.

